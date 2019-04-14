〈南部〉賽馬計畫 觀光局：本週送議會審議

2019-04-14

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今年元月在高市議會臨時會中發出豪語，四月會把賽馬計畫送議會定期大會審議，議員好奇至今沒看到相關提案，高市觀光局昨表示會送，預定本週提出。

韓國瑜選後提高雄賽馬政策後引起各界議論，今年元月他在議會臨時會中強調，自己有強大意志力推動，將於四月議會定期大會時，提出相關配套送審。

高市議會今年三月間，由邱俊憲、簡煥宗、何權峰、高閔琳、李柏毅等議員，邀請相關局處、學者專家及民間團體，針對賽馬產業可行性召開公聽會，與會人士直言各項政策風險評估、政策規劃均無明顯方向，且違反現行法令，幾乎不具可行性，呼籲高雄市政府要嚴肅、審慎面對。

當時也參與公聽會的市議員邱俊憲則說，韓國瑜強調四月要將相關計畫送議會審議，但四月至今都快過了一半，卻沒看到賽馬相關提案送入議會，不會又跟三月阿諾不來一樣跳票了吧？對此，高市觀光局長潘恆旭昨鄭重表示，一定會送，本週就會把相關計畫送進議會審議；承辦單位也證實，相關計畫已大致出爐，近期將送入議會。

邱俊憲則指出，該計畫由觀光局主導，如果趕在四月下旬送進議會，可能採由議長交付方式審議；但無論如何，都要面臨動保法、賭博罪等法令限制，難度頗高。

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