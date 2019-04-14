〈南部〉老公騎機車百公里 載失智妻回家

2019-04-14

〔記者陳賢義／台東報導〕高雄大寮一名年約七十歲的陳姓失智老婦，手拎著一袋行李，就這樣離家來到台東大武，警關心詢問，老婦支吾答非所問，以人臉辨識系統查知身分，輾轉通知陳婦老公前來。一陣陣「噗！噗！」機車引擎聲入所，陳婦老公穿著夾腳拖，騎著一部老爺車，一看見老公，陳婦笑了，老公也笑了，隨後兩人跨上機車回家了，送別員警直呼「真的是為愛走天涯」，畫面好有愛。

大武派出所員警黃惠玲、林欣儀連袂巡邏，巡簽至一家超商，看見一名年邁老婦獨坐在超商內，喃喃自語的吃著麵包，關心詢問身分，老婦人均答非所問，直說吃完麵包就會走路回家。對談中發現老婦疑似迷途走失，經以人臉辨識系統查詢身分，得知老婦竟住在一百零五公里外的高雄市大寮區，邀請到所休息，陳婦百般推辭，不願意坐上巡邏車，員警靈機一動告知可陪同徒步，老婦才點頭。

接到員警通知後，陳婦老公立刻騎著野狼一二五的老爺車，沿途蜿蜒顛簸來到大武所，警方看傻眼，驚呼真的是為愛騎天涯！陳夫無奈的表示，妻子精神狀況不佳，卻遲遲不肯就醫，連聲感謝警方及時尋獲。

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