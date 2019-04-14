〈南部〉農產加值打樣中心啟用 小農學加工

2019-04-14

〔記者葉永騫、黃明堂／綜合報導〕農委會為推動區域農產加工產業發展，在全台設置六處農產加值打樣中心，可供農民試作原物料乾燥、粉碎、碾製及焙炒等四種加工製程。主委陳吉仲昨天到高雄區農業改良場主持同步啟用典禮，並預估可以創造六百億元的農業產值。

陳吉仲：估可創造600億元農業產值

農委會為了方便農民進行初級加工，學習相關技術，在高雄、台東、台中、台南、花蓮等農改場及農試所同步成立「農產加值打樣中心」，台東中心設在台東區農業改良場，由場長陳信言與立委劉櫂豪共同揭幕，農民肯定這項服務，可以做為後續投資量產的參考。

500農戶申請初級加工 打樣中心可試作

陳吉仲表示，以往受到食安法、農地使用等法規的規範，無法在農地購置設備進行初級的加工，農委會已經提出「農產品生產及驗證管理法」，讓農民可以合法進行初級的乾燥、粉碎、碾製及焙炒四大類初級加工，目前已有五百家農戶提出申請初級加工，農產加值打樣中心可以讓農民試作。

屏東：約百家申請生產果乾及蔬菜乾

屏東縣農業處副處長鄭永裕說，屏東縣約有一百家農戶提出初級自有加工的申請，主要為芒果、鳳梨、紅龍果等果乾，也有牛蒡、苦瓜等蔬菜乾，現在法令鬆綁後，農民就能自行加工生產，對農民的助益相當大。

台東：協助紅藜、洛神花、樹豆等加工

台東縣有紅藜、洛神花、樹豆等特色作物，陳信言表示，農產加值打樣中心可協助二級加工生產，透過諮詢服務及實務操作輔導，讓農友在投入加工產業之前，可先評估製作品項、投資成本及機械設備選擇，建立正確知識。農民在此實作後，如有包裝設計、市場量產及通路上架等需求，場方會轉介到農產加工整合服務中心提供服務，場方也與台東大學合作，可轉介農民到食品生技工廠試量產。

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