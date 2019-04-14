〈台北都會〉北市社子島開發居民意見 市府3個月提總結報告

2019-04-14

〔記者林家宇／台北報導〕社子島開發案昨上午舉行拆遷安置計畫聽證會，由居民票選出來的發言代表提出放寬配售專案住宅限制、增加租金補貼、保存文化信仰等建議。地政局土地開發總隊總隊長黃群表示，二至三個月內提出總結報告，逐一回應所有意見。

關於與居民利益切身相關的專案住宅配售、承租條例，環境法律人協會秘書長林子琳表示，配售專案住宅的條件之一，限定遭拆除的房屋得為民國七十七年八月一日前的既存違建；但北市對洲美、社子島等長期禁建地區「原有建築」之認定，是以民國八十三年十二月卅一日前的既存建築為界線，建議應放寬標準至八十三年十二月卅一日，粗估可提升五％安置率，強調「要做到確實安置，盡可能放寬承購資格」。租金補貼方面，草案擬定的兩萬元，難以在周邊租屋，遂提議增加至三萬；專案住宅六年內禁止轉手的規定也應取消。

林子琳在總結時提到，明明正在開聽證會，居民仍有滿腹疑問尋求協助解決，代表市府在安置計畫上的溝通不足，希望市府後續的草案說明可更加著重在溝通部分。

北市議員陳慈慧也質疑聽證程序期程倉促，草案內容計畫也不完整，要求再加開聽證會與特定爭議議題的說明會。

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