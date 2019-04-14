〈台北都會〉《北市立委初選》國民黨第二選區 基層要求泛藍整合「一對一」

2019-04-14

〔記者邱灝唐／台北報導〕國民黨已展開二○二○立委選舉初選，屬國民黨艱困選區的第一選區（北投天母）和第二選區（士林大同），前者已確定採二階段初選，國、新兩黨合作共提最強人選，但後者卻出現黨部、基層不同調。該選區目前有前立委孫大千、親民黨立委陳怡潔表態挑戰現任民進黨立委何志偉，不過藍營基層傳出希望整合的聲音，認為「三腳督」國民黨勝算低，「一對一」對國民黨較有利。

第一選區 國、新合作提最強人選

國民黨日前確定第一選區將與新黨合作，採二階段初選推出最強人選，挑戰現任民進黨立委吳思瑤。目前國民黨有意參選者包括前立委丁守中陣營發言人詹為元、中常委兼士林區黨部主任曾文培，而新黨有意參選者為議員潘懷宗，但初選方式、時間和合作人選都尚未確定。

北市黨部主委黃呂錦茹表示，由於是跨黨合作，所以作業流程較為嚴謹，詳細的初選辦法和時間，應該等到第四波提名才會出爐；至於是否已和潘懷宗進行協調，黃呂則說，新黨尚未提名，所以還不能確定是與潘進行第二階段初選。

第二選區 孫大千、陳怡潔表態參選

相較於第一選區的明朗化，第二選區採取的方式一直未定案，但在參與三月立委補選的議員陳炳甫十二日確定不挑戰二○二○的情況下，台北市黨部傾向採黨內提名的方式，但還要等週三中常會通過。不過，孫大千和陳怡潔都表態參選，基層面對藍營艱困選區，不願見到「三腳督」的局面，希望能集中泛藍勢力，讓綠地變藍天。

大同區至聖里長楊秀龍表示，何志偉有一定的實力，國民黨想在這一區贏得勝選是場硬仗，如果泛藍陣營沒有集中實力，反而變成「三腳督」的局面，那麼勝算會降低，「一對一」的局面對國民黨還是比較有利；士林區名山里長薛群秀也認為，樂見整合的局勢，不過一切還是尊重黨的安排。

但地方人士多數認為，孫大千在地方沒有實力，根本沒有經營，而陳怡潔在大同區布局許久，加上其父親、議員陳政忠曾是國民黨員，獲得許多原本是前議長吳碧珠的樁腳支持，評估實力確實是最有可能勝選的泛藍選將。陳怡潔近來也動作頻頻，昨起將於四、五月每週六日，在士林、大同區國小舉辦親子活動，深入地方打開知名度。

不過，黨部主委黃呂錦茹認為，孫大千這次有相當準備，也擔任過四屆立委，是個實力強勁的選將，且黨也在三月的補選中找出自身的優勢和弱勢，在未來的選戰中會以此擬定策略，深入地方經營、接地氣，拿下勝利。

第七、第八選區 14至16日電話民調

另外，國民黨立委第七（信義、南松山）、第八選區（文山、南中正）初選，也將於本月十四至十六日進行電話民調，這場連系議員王鴻薇、徐弘庭槓上郝系立委費鴻泰和賴士葆的對決，結果將於廿日結束黨員投票後揭曉。

賴士葆昨也和台北市文山區婦女會提前舉辦母親節聯誼活動衝人氣，台北市議員王欣儀、鍾沛君、李柏毅皆到場，獨不見徐弘庭；而前總統馬英九和前台北市長郝龍斌都到場支持，更高歌「你是我的兄弟」、「愛拚才會贏」，打氣之意不言可喻。

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