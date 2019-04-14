〈台北都會〉《大小綠混亂戰》綠營北市艱困選區 黨部主委促組徵召小組

2019-04-14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨二○二○總統大選初選再延後，導致立委選舉全國廿五個艱困選區包括北市六個，徵召機制遲未訂出，部分選區還有大小綠之爭、大小綠「黨內互打」的混亂選況；但最讓基層焦慮著急的是，大小綠之爭到底是談合作或禮讓，完全沒人出面說明，北市黨部主委陳正德疾呼，黨中央應儘快組成徵召協調小組，讓參選人在六月就定位，才能拚選戰。

基層焦慮 合作或禮讓沒人出面說明

北市八席立委中，第一選區（北投天母）、第二選區（士林大同）分別為民進黨立委吳思瑤與何志偉；第五選區（萬華中正）立委林昶佐，是民進黨四年前禮讓時代力量，其他選區則為國民黨籍立委。

顏聖冠、王世堅、林昶佐、李承值擬選五選區

民進黨基層希望黨在八個選區都能自提人選，因此有的選區再次掀起大小綠之爭。最激烈的第五選區，問政表現優異的資深前北市議員顏聖冠表態參選，北市議員王世堅則有支持者力拱參選，林昶佐不僅面臨大綠的挑戰，還有「自家人」、黨內立委徐永明助理李承值宣布要選，局面激烈渾沌。

第七選區 洪健益、許淑華有意爭取

第七選區（松山信義）也有狀況，顏聖冠在臉書PO文指出，黨內市議員洪健益與許淑華有意爭取提名，但民進黨發言人李晏榕卻大方替時代力量參選人造勢，讓顏直呼︰「這就是立場的混淆！」而第六選區（大安），民進黨四年前禮讓的社民黨召集人范雲將再次參選，但前北市議員周柏雅也希望代表民進黨參選。

陳正德指出，原以為黨中央四月搞定總統初選，現在延後至五月底，因此立委選舉全國廿五個艱困選區包括北市六個，徵召條件、程序或登記梯次等機制都沒有訂，北市最麻煩的是，到底要不要跟第三勢力談合作或禮讓，但一點動靜也沒有，基層很關心。

基層盼每個選區都能自提人選

他說，上一屆民進黨氣勢好，禮讓小黨生存空間，基層沒意見，但二○二○這屆有那麼好嗎？如果禮讓區域立委，政黨票少了也掉立委席次。基層希望每個選區都能自行提名人選，一來政黨票固得住，二來總統票比較好催。

陳正德還說，目前黨中央沒有選對會的幕僚機制，整個徵召機制都沒訂出來，希望徵召能與總統初選作業同時進行，黨中央能成立一組夠力的人馬，把徵召機制訂出來，成立徵召協調小組，確定選區要合作還是禮讓，人選愈早確定，支持者的心愈能穩定，找出征戰手擬定戰略，一起拚選戰。

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