〈台北都會〉新北未辦繼承登記不動產 總價300億

2019-04-14

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府地政局公告，截至今年三月底止，全市多年來共累積一萬九千多筆土地、一三二四棟建物尚未辦理繼承登記，依公告土地現值計算，總價值高達近三百億元，即日起至六月底未申請登記者，將由市府列冊管理，如果十五年後仍未辦理所有權移轉，將由國有財產署公開標售。

土地近2萬筆 建物1324棟

地政局提醒說，依土地法規定，從縣市政府公告日起三個月內，逾期未申請繼承登記者，由縣市政府地政機關列冊管理十五年，超過期限仍未辦理所有權移轉，將移請國有財產署按市價公開標售並保留價金，繼承人可申請領回應繼承持分的價金；民眾若想了解自己在新北市境內是否有土地或建物尚未辦理繼承？可到地政局官網的地籍清理專區查詢。

面積最大30萬多平方公尺

地政局指出，在公告標的物中，單一筆面積最大的是烏來區小寮段土地，有三十萬五千兩百平方公尺，位於保安保護區，總價值約六千四百萬元。

單價最高在淡水 價值5億

單一筆價值最高的是淡水區樹梅段土地，面積約十九萬一千九百多平方公尺，屬於山坡地保育區的遊憩用地，總價值高達五億零七百萬元。

地政局地籍科專員謝秀琳表示，公告的被繼承人共有八七三七人、土地一萬九八一○筆、建物一三二四棟，依公告土地現值計算，總價值高達近三百億元，未辦理繼承登記原因包括尚未找齊全體繼承人、有債務問題不願繼承、不想繳遺產稅等，如果因繼承人數眾多，難以會同或協議辦理繼承登記，可由其中一人代表申請登記為全體繼承人「公同共有」，但日後該筆建物或土地的處分，必須取得全體繼承人的同意。

6月底未辦 市府列冊管理

是否有繼承人不知情才未辦理繼承？謝秀琳說，原來的所有權人死亡後，地政單位依照法律上的繼承順位，例如子女、配偶或直系血親等，會以書面公文通知繼承人，除非繼承人未提供正確的戶籍地址或聯絡方式，才可能發生找不到人的情形。

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