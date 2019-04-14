〈北部〉宜縣原民部落大學 綠博辦開學典禮

2019-04-14

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣原住民部落大學，一○八學年度下學期昨在宜蘭綠色博覽會舉行開學典禮；縣長林姿妙說，推動原住民文化是縣府重要施政藍圖，將持續為原民爭取福利。

宜蘭縣原住民族部落大學於二○○三年成立，開設各式原住民課程，包含原民語言教育、社區教育、親職教育、資訊教育、原住民職業訓練、產業經營、人權教育、婦女教育、原住民健康照護及原住民文化探索等。

部落大學下學期開學典禮，昨在綠色博覽會「水岸舞台」舉行，這是部落大學首次在綠博辦理，有開學祈福儀式及原住民舞蹈等表演；縣長林姿妙與平地原住民議員孫湯玉惠也穿著原民傳統服飾參與。

孫湯玉惠說，部落大學成立十幾年，創造出不少專屬原住民的書本與課程，部落大學的成立，就是要創造沒有學習限制的空間，不管在宜蘭縣山區或平原，只要學員有需求，部落大學就會開設課程，傳承原住民文化，課程還結合職業訓練，讓學員習得一技之長。

縣府民政處指出，原住民族部落大學，提供學員終身學習的機會，建構原住民特質的教育體制，讓原民掌握教育文化自主與選擇權利，傳承祖先的知識和藝能，進行部落文化復興運動。

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