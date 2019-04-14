〈北部〉登記結婚拍照 宜蘭員山戶所超有創意

2019-04-14

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕「尚賢惠！」宜蘭縣員山鄉戶政事務所展現創意，用在地路名或地名組成祝福文字，做成打卡板，讓到戶政事務所登記結婚的新人，拍照留念；員山戶政事務所說，現今登記結婚變成一種形式與程序，新人辦完登記就走毫無喜氣，戶政所希望打卡板能增添喜氣，為新人留下紀念。

打卡板用路名組成祝福文字

員山鄉戶政事務所近期推出「特色打卡板」，供新人登記時拍照紀念；打卡板是用在地路名或地名組成的祝福文字，例如利用員山鄉的尚好路、賢好路與惠好路，各取第一個字組成「尚賢惠」打卡板。

尚好、賢好與惠好路變尚賢惠

還有，員山鄉有永和村、頭份村舊地名「結頭份」、同樂村以及新城路等村名、路名，取第一個字組成「永結同心（新）」，獲得結婚新人熱烈迴響，甚至有已經結過婚的夫妻，得知後也到戶政拍照紀念。

好有趣！ 已婚夫妻也來拍

住在員山鄉的簡榮輝說，他與老婆到員山戶政辦戶籍謄本，發現有這個打卡板，覺得很有趣，與老婆開始拿著板子拍照，「有再結婚一次的感覺」，這樣的打卡板可以為登記的新人帶來驚喜與甜蜜，也可感受到公部門用心。

員山戶政事務所主任鄒品為說，自從結婚登記制上路，新人的結婚儀式與登記日期，多會選擇不同天，登記變成只是程序，戶政所以前常有新人穿婚紗、西裝辦理結婚登記，這種熱鬧場面越來越少。

鄒指出，結婚不單是新人或眷屬的事，也是戶政所的大事，希望透過打卡板，為登記程序增添喜氣，也祝福所有來員山戶所辦理結婚登記的新人，新娘「尚賢惠」，新郎最帥氣，一起永結同心，白頭偕老。

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