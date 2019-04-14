〈北部〉《東部最大》花蓮就業博覽會 逾千職缺搶人才

2019-04-14

〔記者王峻祺／花蓮報導〕勞動部勞動力發展署昨在花蓮縣立體育館「小巨蛋」舉辦就業博覽會，號稱十年來東台灣最大規模，共邀請五十多家廠商跨區徵才，提供超過一千個工作機會，今年還使用E化徵才，節省手寫履歷時間，吸引逾千名求職者參與，媒合率達六成。

吸引逾千人 採無紙E化服務

花蓮昨登場的就博會，採用無紙E化服務，求職者可自行或由服務員協助登錄電子履歷，備妥身分證件後就能直接前往廠商攤位面試，以行動裝置掃描QR code還能即時查詢職缺與待遇，加速求職面試效率。

就博會現場，勞動部還以具有花蓮在地特色的「太魯閣號」及「賞鯨船」為意象，規劃「就要幸福花蓮站」及「職來運轉領航號」二大主題館，供民眾了解花蓮在地就業服務與職業訓練的資源，透過適性測驗、職缺配對等互動遊戲，初步探索個人職業性向，一早已吸引逾千人體驗。

50多家廠商徵才 媒合率6成

今年參與設攤類別，橫跨電子電機、軟體網路、製造、營造、國防、金融、文教、餐飲、服務、娛樂休閒、百貨、公營事業及傳統產業等工作領域，包括在地知名廠商「台灣土地開發」、「理想大地」、「翰品酒店」、「台泥」、「中華紙漿」等，更有「燿華電子」、「華新麗華」、「台灣觀光巴士」等企業跨區徵才。

勞動力發展署主任秘書王玉珊、立委蕭美琴及縣長徐榛蔚昨受邀出席。王玉珊說，今年全台共辦理二千場就博會，其中有五場次屬最大型，花蓮就是其中一場。

目前在飯店服務的廿七歲楊先生，昨一口氣向五家廠商投遞履歷，已有二家初步面試成功。他說，這次就博會E化履歷服務非常貼心方便，職訓體驗活動也豐富有趣，能提前透過適性測驗，了解自己想要並適合的職業別。

求職者李先生說，對餐飲服務業最感興趣，打算高中畢業就先投入就業，分擔家計，經了解，飯店業及餐飲業提供的待遇均相當不錯，約有二萬六千元至二萬八千元間，符合薪資期待。

縣長徐榛蔚說，三月時已在中正體育館舉辦「FUN薪追夢」就業博覽會，卅家廠商、釋出超過六百個職缺，媒合率為四成，期待經過這兩次的就博會，讓花蓮企業都能找到好人才，減少缺工情形，也達成民眾適才適所、充分就業的目標。

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