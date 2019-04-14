〈北部〉林佳龍期許交大 領軍打「世界盃」

2019-04-14

〔記者王駿杰／竹市報導〕交通大學昨天舉辦六十一週年校慶 ，邀請交通部長林佳龍參加，九位在各領域有優異表現的傑出校友接受表揚。

林佳龍說，交大與台達電研發世界第一「全光交換邊緣資料中心網路系統」，台灣五G時代來臨，若能促成中華電信與交大合作，建立策略聯盟，結合人才、預算與專利，就能讓台灣隊打世界盃。

陽明大學校長郭旭崧也受邀出席，他說，兩校合校後，陽明交大將是台灣最能實現師生共校的最佳典範。

交大昨天頒贈傑出校友殊榮給九名校友，包括：Fina Venture創投公司資深顧問李西川、新思科技全球副總裁暨台灣區總經理李明哲、國家中山科學研究院資訊通信研究所所長林高洲、宇瞻科技股份有限公司董事長陳益世、康聚股份有限公司執行長黃種智、矽谷SiliconCore公司策略長兼技術總監劉恆、中華電信總經理謝繼茂、中華郵政股份有限公司董事長魏健宏、惠統精機工廠股份有限公司董事長魏啟祥。

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