〈北部〉人行道改劃停車格 通霄鎮海濱路6月公布

2019-04-14

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮旗山路、海濱路與中興路等路段目前劃設人行專用道，不過之前有民眾向鎮公所反映，人行專用道鮮少有人利用，反而佔據鎮民停車空間，若有鎮民停車也曾被開單，希望鎮公所研擬辦法改善。

不過，也有人認為，行人路權仍需保障，只是鎮公所應再研議合適的方式。另外，海濱路一帶之前鋪設壓花地磚人行道，若重新刨除豈非浪費公帑？通霄鎮公所則說，是否刨除地磚以及劃設停車格等，將待六月份再公布。

通霄鎮長陳漢志表示，當時因台電擴充機組等工程，不少台電與外包廠商工作人員進駐通霄鎮，為避免大量人員與車輛爭道，所以才會劃設人行道，避免出現交通危險。

陳漢志說，如今台電工程已經告一段落，時空環境與當初劃設時不同，的確有檢討必要，畢竟目前使用相關路段人行道的行人並不多，但是市區停車位確實難求，例如前往當地醫院就診的民眾因找無停車位會將車輛停在海濱路人行道上，而屢遭警方開單，也引起鎮民不滿。

陳漢志強調，目前已經協調警方先停止開單，鎮公所將先觀察當地行人利用狀況，如果至六月下旬使用人行道的民眾不多，將會廢除人行道，提供給鎮民停車空間。

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