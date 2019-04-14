〈北部〉《新竹》增設煙囪燃煤？ 遠化︰只是發想

2019-04-14

〔記者黃美珠／新埔報導〕外傳遠東新世紀化纖總廠將在廠內設焚化爐，自燒原委外清運處理的廠內廢棄物，汽電共生廠為省成本並將改為燃煤廠，增加九根煙囪。當地新竹縣新埔鎮文山里居民擔心未來飽受PM2.5之苦，昨天成立自救會，要求廠方說明清楚。

新埔文山里居民 成立自救會

遠東新世紀化纖總廠（簡稱遠化）表示，全案只是一個「發想」，「八字都沒有一撇」，連初步規劃都沒有，更沒有新添設備，如果真的有，一定會跟鄉親說明。

自救會會長葉清益說，遠化內部員工透露，廠方為降低營運成本，汽電共生設備六月改用燃煤，廠區將新增九支煙囪。

葉清益說，去年七月開始，遠化附近居民發現衣服晾在外面有變色、沾染落灰的跡象，但業者未公開說明卻私下拜會特定人士或要求以十五人一組方式「分組說明」，讓人覺得疑雲重重，因此決定成立自救會要求業者說清楚，講明白。

遠化表示，生產線產出的「非規格化產品」具有高熱質，汽電共生設備又需要大量熱能，因此確實曾動念是否設置「熱回收爐」自行回收處理。

遠化︰設備將更新 未增煙囪

遠化表示，長久以來一直使用燃煤啟動汽電共生設備，供應製程所需的蒸汽。這套汽電共生設備已使用卅年，必須更新以有效做好污染防制。預計七月完成更換，仍只有一根煙囪，沒有新增，經過測試，有信心減少九成污染源。

新埔鎮長林保祿說，自救會發起人是代表會主席與文山社區發展協會理事長王增基，獲全鎮代表、里長響應，勞動黨籍縣議員陳新源也來聲援，代表性很夠，鎮公所也向有關單位反應鄉親的需求。

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