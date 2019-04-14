〈北部〉簡水改台水 頭屋872戶可望8月如願

2019-04-14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉簡易自來水場，供給鄉內八百七十二戶用水，但近年水源枯竭，簡水場管理委員會大會決議「廢簡水改接台水」；立委徐志榮前天召開納管協調會，決議由台灣自來水公司提報水利署納入無自來水地區供水改善計畫，總工程經費五千六百萬元，爭取八月底前完工。

頭屋、北坑、獅潭三村 供水不穩

頭屋簡水場成立五十九年，抽取伏流水（俗稱「地下水」），供鄉內頭屋、北坑、獅潭等三村八百七十二戶用水。近年來供水不穩，雖苗栗縣政府曾補助挖掘新井，狀況不見改善，多次發生無水可用的窘境，簡水場還得向台水買水應急。

今年春節期間，不少簡水用戶因進水不足，水壓無法點燃住家熱水器，發生無熱水可用情形，怨聲四起。依自來水法規定，台水與簡水不能重疊，簡水若要改接台水，須放棄水權；簡水場管委會於二月廿二日召開會員代表大會，決議改接台水。

徐志榮前天邀集公路總局、水利署、台水公司、苗栗縣政府、頭屋鄉公所等單位，召開相關自來水延管工程暨管線遷移與路修問題協調會。

工程六月發包 爭取八月底前完工

經與會單位共同討論，決議由鄉公所於十五日前將全案八百七十二戶所需用戶名冊、位置圖、接水文件等資料送縣府，縣府初審後於十七日前送台水公司，以利台水公司於十八日前，提報水利署納入無自來水地區供水改善計畫的廿二日審核會議辦理。

徐志榮說，全案總工程經費五千六百萬元，經水利署核定後，請台水公司配合公路總局預計將於九月辦理的台十三線路面刨鋪工程，於六月底前完成發包，八月底前完工。

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