〈北部〉頭前溪豆腐岩崩壞 威脅遊客安全

2019-04-14

〔記者黃美珠／竹北報導〕新竹地區網美打卡熱點─豆腐岩，吸引很多遊客朝聖，河道中段卻有十幾公尺長嚴重崩壞，國民黨籍新竹縣議員林增堂說，釣客告訴他這種情況已近兩年，令人憂心汛期來時激流沖刷恐造成更大破壞，潛藏危險，主管機關應儘速修復。

二河局︰如有必要 立即改善

經濟部水利署第二河川局副局長林玉祥說，之前未接到通報固床工有損害，已派員查看，如有必要會立即改善。

網友口中景色如畫的豆腐岩，其實是一種固床工，主要是用來穩定河床坡度，在頭前溪流域有好幾處。

擔心大雨沖刷更大 議員促修

林增堂說，這一塊塊猶如豆腐般的豆腐岩，每個高約兩公尺，在中段、靠近竹北這頭已有四排、七列嚴重損壞。如果下大雨，山洪來時沖刷更大，恐怕牽動其他豆腐岩，對周邊環境造成危害，威脅遊客、釣客安全。

林增堂說，頭前溪豆腐岩橫亙在新竹市千甲里到新竹縣竹北市東平里紅樹林球場之間。一塊塊的消波塊，看過去好像豆腐曬在河床上 ，側看又有點像鋼琴的琴鍵，因為跨距大，通過時須走走跳跳，讓人猶如在琴鍵上跳躍的小精靈般，非常有趣。

建議穿運動鞋前往 小心失足

豔陽高照時，清澈溪水像絲綢般閃著綠色光澤，對照之下，豆腐岩顯得更白皙、更像豆腐。

漲潮時或頭前溪豐水期，溪水漫過豆腐岩的畫面又別有一番美麗景致，入夜後從新竹市往竹北望去，在興隆路上一棟棟水岸高樓襯托下，河水更加閃耀，是很多愛好攝影人士的取景處。

由於距離市區很近，容易到達，每逢大雨過後，常擠滿搶拍美景的人潮與在豆腐岩上跳躍取樂的遊客，相關畫面在網路上廣為流傳，使豆腐岩爆紅。

不過，部分豆腐岩的間隙大，不小心就會失足摔跌，嚴重可能頭破血流，有經驗的遊客建議最好穿平底鞋或運動鞋。

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