〈北部〉全國高中儀隊北部初賽 桃園新興高中封王

2019-04-14

〔記者謝武雄／桃園報導〕國防部全國高級中等學校儀隊競賽北部初賽，昨天下午在桃園藝文廣場舉行，共有來自北部縣市十二所高中職儀隊、二五七人參賽，桃園市則有龍潭、新興、治平等三所高中，選手們從托槍到點地、前轉、旋槍，無不展現平日訓練成果，最後由桃園市新興高中、新北市智光商工、新北市莊敬高職獲得前三名。

到場者除市長鄭文燦，還有陸軍司令陳寶餘上將等。主辦單位首先安排陸軍樂儀隊，以精湛的槍法及律動的樂音進行現場演出，高昂鬥志及壯盛的軍容，為比賽揭開序幕。會場周邊也規劃陸軍特戰突擊車、復仇者、拖式飛彈車等裝備陳展，並有T91步槍模擬射擊、臉部偽裝彩繪、未爆彈處理小組及傘具著裝等互動體驗。

鄭文燦致詞時指出，儀隊源自國軍，其後逐漸推廣至校園，不僅可展現年輕人的活力與團隊精神，儀隊的儀態及每個操演動作，都需要平時專注的訓練，參加儀隊的學生也可從儀隊中學習紀律與團隊合作精神，並將身為儀隊一份子當作光榮的印記。

陸軍司令部表示，參加初賽的隊伍各個陣容堅強，新興高中就曾拿下全國高中職校儀隊競賽第一屆冠軍、第二屆亞軍，莊敬高職是第二屆季軍，而智光商工儀隊成立超過廿年，參加過無數地區性表演活動，經驗豐富。

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