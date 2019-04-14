〈北部〉《桃園》國中生女廁偷拍 家長批校方消極處理

2019-04-14

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市某國中驚傳女廁遭人置放密錄器，傳出多名女學生如廁畫面被四處傳閱，有家長憤而向本報投訴，指控校方放縱色狼，第一時間未通知警方介入調查；對此，校方表示，事發當日即找到偷拍學生，經檢視密錄器並未拍到如廁畫面，已依規定通報市府教育局、召開性平會議。而警方則表示，目前尚未接獲相關報案或家長提告。

投訴家長指出，十一日晚上接女兒回家時，發現她神情有異、欲言又止，經細問才發現，同班同學疑如廁時下體被拍，連臉部都被清楚捕捉，擔心自己可能也是受害者之一，以後都不敢在學校上廁所了，讓他非常心疼。校方雖火速逮到偷拍者，卻未依法處理。

校方解釋，偷拍事件曝光是因女老師進入廁所時，發現牆角地板有異常反光，細看竟是遭人置放密錄器。經女性行政人員檢視，密錄器角度是朝天花板拍攝，影片中雖有拍到兩名女學生進入，但都未被拍到如廁私密畫面，反而是偷拍者的名牌清晰可見，校方查證後隨即刪除影片、並未流出。

校方表示，當日即依「性別平等教育法」通報教育局處理，並於十二日召開性平會議，請當事人、家長到校晤談，除對偷拍學生實施八小時輔導教育、法治教育，並依校規給予相關懲處，近期會由學務處定期檢視全校女廁，查看有無密錄器等物品。教育局表示，後續將檢視性平會議紀錄及處理流程，並請校方關心學生、給予協助。

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