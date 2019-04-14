〈北部〉《桃園》淨灘清寶特瓶 環局將製成「環保球衣」

2019-04-14

〔記者謝武雄／觀音報導〕市府環保局昨天在觀音區大堀溪出海口，舉行今年第一場淨灘活動，現場聚集了二百多位愛護海洋的民眾，總計清理出三一二三公斤的垃圾；海岸管理工程處長林立昌也宣布，將把民眾淨灘清出的寶特瓶製成環保球衣，預計六月將啟動「環保球衣」合作計畫。事實上，去年世足賽卅二支國家代表隊中，就有十六支隊伍選用台灣的環保球衣。

昨收集約50公斤 可做250件

林立昌表示，淨灘中清出的垃圾，有很高的比例是寶特瓶，因此，海管處將與觀音區環保科技園區的亞東創新發展公司合作，將淨灘過程所清出的寶特瓶集中處理後，由該公司打碎、後製成環保粒，再經由抽紗製成環保球衣，一件環保球衣約需使用七至八個回收寶特瓶，平均每公斤寶特瓶可製造五件環保球衣，以昨天淨灘活動清出約五十公斤寶特瓶為例，可製造出二五○件環保球衣。

林立昌表示，利用環保紗製成的環保球衣，不只是排汗快，還能減輕十三％的重量，更輕又更好穿，去年世足賽就有半數國家球隊，選用台灣回收寶特瓶所製成的環保球衣。

今年還7場淨灘 歡迎報名

昨天參與淨灘的團體包括中壢區老街溪、黃墘溪、觀音區樹林里、廣興里等十個水環境巡守隊、觀音區樹林海岸巡護隊，以及中華化工公司等企業團體，總共超過二百人參與。林立昌表示，今年後續還會舉辦七場「桃園愛淨灘」活動，相關資訊公布於環保局網站，民眾可上網報名。此外，今年下半年也將招募成立四支「環保潛水隊」，預計培訓八十位潛水志工，加強清理海底環境。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/