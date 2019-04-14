〈北部〉龍岡米干節「濕樂園」 5000人瘋潑水

2019-04-14

〔記者許倬勛／平鎮報導〕桃園市「龍岡米干節」邁入第九年，昨天打頭陣的「潑水節」吸引五千人參加，大小朋友手持水槍、水盆玩瘋了，四面八方襲來的水柱，讓所有人瞬間濕透，市長鄭文燦也成了落湯雞，熱鬧景象讓龍岡大操場瞬間成了「戰場」。

潑水節洗盡厄運 祝福來年

潑水節又稱宋干節，源自東南亞地區，是傣族及泰語民族重要的傳統節日，民眾用純淨的清水互相潑灑，飛濺的水花象徵真誠的祝福，洗盡去年的厄運、為來年祝福，被潑的人不可閃躲。橫跨中壢、平鎮、八德的龍岡忠貞地區，是滇、緬異域孤軍撤台時居住的地點，「異域金三角」的移民保留家鄉美食、文化傳統，潑水祈福就是其中一項。

潑水大戰開始前，先由當地舞團帶來潑水舞蹈、民俗「打歌」、苗族敬酒歌等；三寶寺高僧也為民眾灑淨祈福、綁紅繩祈求幸運，最後由鄭文燦掛潑水花、揮旗後宣布開潑。

鄭文燦求饒 仍10秒內「濕身」

現場設置兩艘裝滿水的龍船，民眾聽聞敲鑼聲隨即蜂擁而上裝水，水桶、水瓢、水槍通通上場，鄭文燦雖事先「求饒」，仍在短短十秒內被小朋友輪番「攻擊」，現場歡笑聲不絕於耳，沸騰整座龍岡大操場。

再來2週 火把節、目腦縱歌接力

龍岡米干節由潑水節揭開序幕，今年活動延長為三週至廿八日止，每週末在龍岡大操場舉行，第二週的「火把節」安排身著傳統服飾的雲南姑娘大跳篝火舞，祈求來年風調雨順；第三週是首度舉辦的「目腦縱歌狂歡節」，目腦縱歌是祭拜太陽神的千人共舞活動，將邀請遊客與身著雲南少數民族服飾的鄉親共同起舞。

今年也推出三大特色美食，包括首度推出、有「馬卡龍米干」之稱的「七彩米干」，採用七種顏色不同的天然食材染色製成，每日限量三百份，在龍岡大操場攤位區販售，第二項是每年都十分搶手的「長街宴」，第三項則是「普洱茶席」體驗，長街宴及普洱茶席兩大美食體驗活動，即日起於Accupass平台開放報名。

活動期間設置免費接駁車，上午十點起從中壢火車站後站發車往返會場，約廿分鐘一班次，詳情可至「龍岡米干節」官網查詢。

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