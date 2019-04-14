〈中部〉《台中》公車站牌老舊破損 大肚龍井促「體檢」

2019-04-14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中公車站牌正逐步更新，但大肚及龍井公車族常反映，連接大肚龍井的沙田路公車站牌很多老舊且生鏽腐朽，甚至早已停駛的公車站牌還存在，民眾希望更新公車站牌，讓過去縣區公車站牌跟市區一樣具有智能性及新穎。

市府公共運輸處長陳文政表示，對於破損的公車亭，會請公車聯營管委會加強巡檢修護，若發現已停駛的公車站牌會進行拆除，至於沒有候車亭的公車站，會前往會勘，有經費並符合規定，便可設置。

大肚龍井許多民眾向市議員陳世凱反映，天氣愈來愈炎熱，大肚龍井地區公車站牌都沒有候車亭設施，只有一、二根站牌，等車的民眾須在太陽底下等公車，非常辛苦。即使有公車亭，很多都已破損，甚至生鏽，而智能公車候車亭數量也無法跟市區比。

陳世凱指出，接到許多民眾反映，352路公車是大肚前往龍井地區、東海商圈非常方便的路線，但民眾表示中午十一點半班次屬於最炎熱的時刻，希望可提前發車。經與營運此路線的四方客運溝通，業者表示最快五月起調整為十一點廿分。

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