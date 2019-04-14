〈中部〉《台中》醫院麻疹群聚感染 5護理師中鏢

2019-04-14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一家區域醫院傳出麻疹群聚感染，有五名護理師、三名病人確診。護理師工作的病房暫停收新病患，院內逾千名員工也施打MMR疫苗，另監控曾與患者接觸的四百多人，目前未發現發病症狀。

3月中住院一週 護理師即發病

衛生局疾管科長湯澡瑛表示，該起群聚傳染來源為一名前往上海、香港旅遊的病人，三月中旬回國後發燒、出疹，曾到這家醫院就醫並住院一週，但篩檢為陰性，不久接觸的護理師即發病，調查接觸史，第一名病例剛好回診，廿七日確診。

前後造成8人被感染 目前病癒

第一例護理師因發燒曾就醫急診，傳染給急診護理師，再傳染當天一對到急診就醫的情侶，與護理師同病房工作的兩名護理師也在上週清明假期發病，十二日確診，衛生局昨天公佈該醫院再新增兩名病例後，表示這八人都已痊癒。

衛生局長曾梓展指出，疾管署及衛生局三月底安排感控專家前往該院，四月實施急診發燒動線管制，疑似麻疹病患先於隔離室問診，全院如有發燒者不得上班，第二波疫情發生後護理師工作的外科病房暫停收治新病患，同時完成上千位員工MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗接種，因為超過九成員工接種，應能將疫情控制。

曾梓展也提醒，民眾出現「出疹」、「發燒」，同時有「咳嗽、流鼻水或結膜炎」等疑似麻疹症狀，應該儘速就醫，並應停止上班、上學或搭乘大眾交通工具，降低感染他人的風險。

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