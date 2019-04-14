〈中部〉《台中》社會局督導訓練 時力：竟是協助遶境

2019-04-14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕時代力量市黨部接到社會局員工爆料，社會局長李允傑要求在十三、十四日有員工訓練的同仁，幫忙國民黨市議員林碧秀參加南天宮遶境，被員工砲轟淪為黨工，還幫忙拍議員馬屁，時力更直言「市長已經上任三個多月，對這種頻頻出包局處首長，是不是應該考慮汰換」。

局長喊冤是烏龍爆料 指員工自發行為

社會局長李允傑昨天與林碧秀一起出席發白米，喊冤是烏龍爆料，解釋是南天宮捐贈廿部機車給社會局做家庭訪視且長期關懷弱勢，對於員工參加遶境完全不知情，更不會要求或強制參加，是員工自動自發，未來再有相關公益活動，他自己仍會共襄盛舉，且不分藍綠。

時力：局長拍議員馬屁 應該考慮汰換

時力市黨部執行長簡嘉佑表示，黨部接到社會局員工爆料，局長要求本週六日參加督導訓練的同仁要去協助南天宮遶境，集合時間從早上七點半到林碧秀服務處集合，後來還說延長遶境時間至晚間六點，局長會在服務處幫忙發白米，並註明「補休時間以實際時間為主」。

簡嘉佑表示，支持政府機關跟民間團體一起做公益活動，但反對變成官員為市議員拍馬屁文化，還拉一群公務員幫忙、延長工時加班，而且公務員訓練課程豈能隨便更改？提醒市長對於這種還沒上緊發條，爭議相當多的局處首長，是不是應該考慮汰換。

李允傑上任後的確出現不少爭議，今年二月要求下屬調整愛心卡補助的新聞宣導影片，並列入年度考核；檢討非正式人員續聘、雇簽人力要提早不續聘，三月再被踢爆員工的工作日不要連休超過五天。市府高層透露對於外界質疑市長用人，認為市長都有掌握狀況，會將各方意見納入參考。

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