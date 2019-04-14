〈中部〉米香哥跟遶境 一路免費蹦米香

2019-04-14

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕去年騎三輪車環島蹦米香送愛心，「米香哥」這次跟隨大甲媽遶境，一路爆米香讓大家免費吃米香補充體力。他說，一路聽到很多感人的故事，其中不乏為兒孫祈福而走的長輩，他們的愛讓人動容。

人稱「米香哥」的陳漢宗，去年「蹦米香」（爆米香）傳遞愛心，今年則跟隨大甲鎮瀾宮的媽祖遶境行程，每天找定點蹦米香，讓徒步隨行的信眾或是在地的民眾品嘗，而他昔日的「頭家」寶島時代村決定贊助他的愛心，材料費全由該村提供，讓他放心地「爆」，大方地請大家吃。

陳漢宗說，跟著大甲媽祖多日，被很多長輩的心意感動，像有一位澎湖來的阿嬤走得慢，而為了能跟全程，就花六千多元買了一部腳踏車，問阿嬤「遶境結束後，腳踏車如何運回澎湖？」，阿嬤則回「哪裡有需要就捐出去！」，從她身上看到了「豁達和喜捨」。

陳漢宗還說，有位八十四歲阿嬤，十七年來參加遶境的繡旗隊從不缺席，支持她最大的動力就是「愈走對兒孫愈好」，其實隊伍中還有很多長輩都是為兒孫而走，都讓人動容。

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