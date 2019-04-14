〈中部〉獻金牌迎大甲媽 昔日殺手謝惠仁在列

2019-04-14

〔記者陳冠備／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖昨天回鑾彰化縣埤頭鄉合興宮停駕時，曾犯下狙殺彰化天道盟不倒會會長「阿不倒」謝通運的殺手謝惠仁，在附近搭起神壇迎接大甲媽，並與二林、埤頭、竹塘、大城、芳苑等五鄉鎮長、代表會主席與農會總幹事齊獻廿面金牌，場面盛大。

經大甲媽感化 洗心革面助弱

一九九三年謝惠仁與黃主旺（已服刑）、謝東松（在逃）狙殺彰化天道盟不倒會會長謝通運，被判無期徒刑，二○一七年謝惠仁出獄後洗心革面，除了開設一間公司行號做小生意，也在一處神壇供奉關聖帝君，並捐助弱勢團體，前年曾參與大甲媽遶境，發願要連續接轎三年，去年就曾獻上一面金牌。

今年第二年還願，謝惠仁在離合興宮不遠處搭建神壇恭迎大甲媽，並邀集二林、埤頭、竹塘、大城、芳苑等五鄉鎮的鄉鎮長、代表會主席、農會總幹事等人齊送金牌，昨天神壇上金牌共廿面，兩列排開氣勢磅礡，據了解，每面金牌一兩重，市價約五萬一千六百元，廿面市價約一○三萬餘元。

謝惠仁迎接大甲媽鑾轎獻上金牌，並細聲念著疏文，向媽祖祈求，唸完後直接鑽過鑾轎。這場獻金牌活動吸引近兩千人圍觀，警方也調派一五○名員警進駐，嚴防不法份子趁機滋事。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標說，得知謝惠仁贈金牌動機，了解他是一位虔誠的媽祖信徒，迎接媽祖沒有身分之差。

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