〈中部〉有吃有玩 客家桐花祭埔里揭幕

2019-04-14

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕「二○一九客家桐花祭」活動，昨日在南投縣埔里鎮牛耳藝術渡假村舉行開幕式，總統蔡英文應邀參加時表示，客家桐花祭是從二○○二年開始，每年桐花盛開極美，今年有樟之細路十四條古道，串聯桐花美景，另即台三線、高雄六堆、台九線沿線都有桐花可賞。

「客家桐花祭」桐花山城開幕活動，昨日安排了一整天的活動，客庄慢食新市集有吃有喝有玩，並找來客語金曲歌王林生祥、客家歌手劉劭希、黃珮舒等人演唱。

開幕式由敬天謝地祭祀展開，總統蔡英文擔任主祭，並與現場民眾一起欣賞桐花舞蹈，並接受長流國小的學童為她戴上花環，並與小朋友大合照（見圖中，記者陳鳳麗攝）。蔡英文說，每年賞桐花看表演是一大樂事，今年有樟之細路的十四條古道，串聯了桐花美景，另也有三六九桐賞路線，即台三線、高雄六堆和東部台九線。

南投縣是全台桐花最早開的縣份之一，目前埔里的桐花已開六、七成，花期應還有一個禮拜到十天，而南投縣的桐花祭活動會持續到下月初。

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