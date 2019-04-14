〈中部〉資優國三女學汽修 獲技藝人員獎

2019-04-14

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣南崗國中數理資優女生王亭崴，顛覆傳統思維，參加該校技藝班的動力機械職群到同德家商學汽車修護，她不只是該校第一位參加技藝班的資優班學生，最近更獲選為全國技藝教育績優人員，她說，女生學汽修其實沒有違和感，且愈學愈有趣。

功課好又好學 實作也很厲害

王亭崴是南崗國中資優班三年級的學生，功課很好，數學更是強項，這個聰明的小女生，國三也選擇跟同班同學不一樣的學習課程，那就是參加技藝班。上學期選了家政的照顧服務職群，探索長照服務的職業，學習到如何照顧長輩的膳食；這學期選了動力機械職群。她每週四跟其他三十四名該職群的同學，到同德家商汽修科學汽車修護。

王亭崴是動力機械職群三名女生中的一個，擔任指導老師的同德家商汽修科主任林育存對王亭崴讚譽有加，因為她不僅對學理領悟力高，動手操作也厲害，不輸男生！

王亭崴說，汽車修護其實很有趣，女生學起來並不會感覺吃力，其中感覺拆解汽車特別有趣，上了一學期的課後，感覺家裡的汽車如果出現小問題，自己應該會比較了解問題出在哪裡。雖然她未來會選擇唸普通高中，但將來上大學不排除選與動力機械有關的科系來唸。

負責帶該職群的南崗國中老師則透露，王亭崴選擇上技藝班課程，校長陳國俊、其班導師、父母都很贊成，且技藝班上課剛好是學校開班、週會時間，不會影響學校課程。

看到她上技藝班充滿歡喜，也學得很好，因此，老師推薦她角逐全國技藝教育績優人員，果然獲選為國中學生組的績優人員，下月會到台北市大安高工受獎，對她和學校都是難得的經驗。

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