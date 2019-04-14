〈中部〉中埔籐寮聚落 重現古法手搖造紙

2019-04-14

〔記者蔡宗勳／中埔報導〕嘉義縣中埔鄉籐寮聚落曾是國內傳統造紙重鎮，隨著時代變遷，產業沒落，人口外流，不過藉著每年舉辦傳承及教育活動，都吸引許多年輕人學習古法造紙，讓籐寮古法造紙文化得以延續。

中埔鄉「埔出水緣份 愛護水資源營隊活動」今年邁入第七年，昨天由三位籐寮手造紙耆老帶領立委陳明文、中埔鄉長李碧菁等人，以古法手搖造紙揭開儀式，傳承中埔石硦文化歷史。

現年八十一歲古法造紙師傅林武親說，百年前，籐寮就有旺盛造紙業，當時山坡種滿造紙用的桂竹、麻竹，除了五、六月雨季停工外，一整年造紙期街上可是相當熱鬧，人口數更是多過山下的石硦村；現代紙業興起，古法造紙式微，幸好倡導舉辦傳承及教育活動，讓古法造紙技藝得以傳承。

第一屆學員、高一學生羅連迎，去年搖身一變成了輔導員，他說，能夠為傳承家鄉特色盡一份心力，感覺很驕傲；另一位輔導員林威凱也是第一屆學員，今年以過來人身份引導學員，內心充滿感動。

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