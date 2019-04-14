〈中部〉農友整地釀泥流 嘉義縣府、公路總局求償

2019-04-14

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山公路三十八．六公里處（觸口段）去年六月間發生泥流、阻礙交通，經監察委員林盛豐、王幼玲、蔡崇義主動立案調查後，要求嘉義縣政府與交通部公路總局除應妥善辦理水土保持處理與維護道路品質，並向呂姓水保義務人求償，縣府回應表示，已代為完成相關修復工程，並向呂某催繳求償金。

害阿里山公路觸口段斷腸

去年六月十九日，嘉義山區下大雨，阿里山公路三十八．六公里處發生泥流致交通中斷，經調查發現，其上方山坡私人農地申請合法整坡未做好保護措施，遇強降雨出現泥流。

監院調查報告指出，該農業整坡作業審核過程，縣府未審酌基地鄰近阿里山公路，並致力防範水土流失災害發生；復於申報開工迄案發期間長達一年八個月，未做好施工中檢查，衍生泥流淹路災情，影響行車安全。

監院調查報告要求代修復

調查報告提到，呂姓水保義務人未依核定圖說施作，致基地水土流失及公路邊坡損害，案發後分別由嘉義縣政府代為履行「基地水土保持緊急防災處理」，另由公路總局辦理「邊坡修復工程」，都應向呂某求償。

縣府水利處副處長朱崧豪說，現場已由縣府水利處及公路總局第五區養護工程處阿里山工務段共同完成坡面穩定處理，其中，縣府修復工程費三百三十九萬元、公路總局修復工程費五百萬元都向呂某求償，呂某對縣府處分提起訴願，縣府仍依規定辦理代為履行工程費用作業。

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