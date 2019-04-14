〈中部〉雲林古坑、華南社區 榮獲建築園冶獎

2019-04-14

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣古坑社區把原本閒置雜草叢生的老屋、菸樓及空地變成關懷據點的「社區客廳」；華南社區則是把原本的茶園工寮改造為社區的書屋及接待所，兩個社區都榮獲今年建築園冶獎社區文化景觀營造類肯定。

古坑 老屋變社區客廳

古坑社區位在古坑市區，長久來沒有社區活動中心，社區關懷據點借用民宅騎樓，有鑑於此，社區取得地主同意，把社區一棟閒置民宅及菸樓改造成社區客廳、拼圖公園。

負責規劃的社區規劃師黃璟翔指出，人口外移是農村共同問題，各村落都有許多閒置房舍、空地，這幾年雲林縣府社區ＰＫ賽鼓勵把空間改造活化，為了與其他社區不一樣，房舍改造上融入許多創意，又兼顧環境和協，強調鮮艷色彩。

蕭家菸樓 變拼圖公園

拼圖公園原是蕭家菸樓，九二一地震時毀損，裡面的設施也都損壞，社區改造成民眾可以休閒的公園，其中最特別一個大型竹編屋頂，全部是社區志工合力編製，別具意義又具地方特色。

黃璟翔說，社區客廳現在是社區關懷據點，未來將開辦長青食堂；拼圖公園則成為社區晨間、傍晚的休憩場所。

華南 工寮變社區書屋

華南社區的社區書屋及接待所原本是茶園的工寮，因為老茶農過世閒置，社區與華南國小合作改造，成為書屋、遊客造訪的接待所，甚至是小型展覽及展覽場地，小巧又溫馨。

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