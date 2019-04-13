〈南部〉岡山查獲過期奶精製品 賣出逾1.6萬公斤

2019-04-13

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市衛生局配合調查局高雄市調查處及彰化縣調查站，於岡燕路工廠查扣某生技公司過期白咖啡、單包可可拿鐵、印度拉茶及奶精，現場封存過期奶精等庫存品五百五十九．六公斤。

工廠查扣庫存品近560公斤

高雄市衛生局食品衛生科昨天說，本月九日依食品安全衛生管理法規定，令該生技公司暫停作業及販售，市區涉案產品下架回收共廿二．一四公斤，也通報各縣市衛生單位查扣下架。

高雄半年內發生兩起奶精過期混充再製品案件，去年十二月查獲兩千五百一十三公斤過期奶精再製品，這次再度查獲過期奶精。

流向餐飲、食品業 將通報下架

衛福部食藥署南區管理中心估計，商品影響下游一百八十家店家，其中有九十八家集中於高雄，其餘流向台南、屏東餐飲業。

食品衛生科長陳建榮表示，估計案內違規商品，數月間於各縣市售出一萬六千三百多公斤，廠商涉嫌以即期、過期原料製作咖啡包等三十一項商品，通路多為小型餐飲及食品業，銷售總量及時間由檢方清查，將督促業者主動通報下架，維護民眾健康。

執法單位表示，業者違反食安法第十五條原料保存期限規定，依同法第四十四條罰則，罰鍰將高於六萬元，最高可處罰鍰兩億元，並可能涉及民事求償，罰鍰待起訴後，依違法事實及業者資本額認定。

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