〈南部〉《台東首張》正氣路觀光夜市 獲設攤許可證

2019-04-13

〔記者張存薇／台東報導〕讓消費者逛夜市更安心！台東縣政府輔導攤販臨時集中區申請，台東市觀光夜市促進會通過食品安全、環境衛生、攤販人員健檢報告、消防等審核，正氣路台東觀光夜市獲全縣第一個設攤許可證，另四維路夜市也正申請中，財政及經濟發展處長盧協昌指出，台東縣各鄉鎮也有小型夜市，希望攤商組成的協會或管理委員會盡速提出申請，以免受罰。

四維路夜市申請中

台東縣夜市以台東市正氣路、四維路夜市規模較大，其他包括台東市知本、卑南鄉太平等地也有每週固定天數的小型夜市，盧協昌說，台東縣攤販管理輔導自治條例自二○○五年發布，但實際執行有困難，「一張攤販證都沒有發出去」，在參考六都作法後修正相關辦法、去年五月公布，規定攤販應設置於攤販臨時集中區、並加入攤販協會，再由協會向縣府提出申請後營業。台東縣目前約有四個相關協會，正氣路觀光夜市已由台東市觀光夜市促進會率先通過申請，四維路夜市部分也申請中。

縣長饒慶鈴也頒發許可證給台東市觀光夜市促進會理事長林明志，而這項許可證一期為三年，到期前必須再重新申請。台東市觀光夜市位於博愛路至中山路的正氣路段，營業時間為每週四、五、六，時間傍晚五時至深夜十一時。

違法設攤最高罰5萬

盧協昌說，攤販臨時集中區必須通過食品安全、環境衛生、攤販人員健檢報告、噪音、消防、交通、安寧秩序等計畫審查，也要取得週邊居民同意書，希望其他區域的夜市也能盡快提出申請，否則依自治條例規定，違法設攤可處一萬元以上、五萬元以下罰款。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/