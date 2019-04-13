〈南部〉左營地下道明起封閉填平 車輛改道

2019-04-13

〔記者蔡清華、黃良傑／高雄報導〕因鐵路地下化工程而封閉近二年的高雄左營地下道，十四日六時起再度因填平作業封閉一個半月，預定五月卅一日開放通車。

預定5月31日開放通車

水利局表示，由於左營地下道回填高度約達七公尺左右，地下道填平與拆除陸橋不同，為考量安全性需分層澆置，待材料達一定強度及凝固後才可進行下一層澆置，水利局力拚盡早開放通車，預定五月卅一日前開放第一階段臨時通車，讓交通影響降至最低。

交通局也提供施工期間汽、機車改道路線：

一 、明誠四路←→翠華路或九如四路。

二 、中華一路←→翠華陸橋←→翠華路←→翠峰路（勝利路） ←→城峰路←→左營大路。

三、華榮路←→翠華路←→翠峰路←→城峰路←→左營大路。

部分公車改道、站位受影響

此外，高市公車受影響路線為中華幹線205、紅35及8043，改道行駛路線為美明路←→馬卡道路←→逢甲路←→九如四路；受影響站位為明誠中學站，該站雙向站位於施工期間，可改步行至中華一路西側美明路候車，其餘站位不受影響，搭乘公車民眾可多利用高雄iBus app掌握到站時間。

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