〈南部〉女罹癌男相守 安寧病房互許終身

2019-04-13

〔記者王秀亭／台東報導〕台北榮總台東分院安寧病房昨天下午舉行一場溫馨婚禮，相守十四年的林永安、黃英美在院長趙建剛的見證下，互許終身、至死不渝；另外，今天將在台東舉行訂婚歸寧喜宴的新人陳祖臨、陳祖寧，為了不讓植物人哥哥阿浩在這場喜宴中缺席，昨天全家人特地穿上傳統服飾，一起到創世台東院拍下家族全家福。

身障林永安 願扶持黃英美到最後一刻

身障的林永安原本在台北賣香腸維生，因與前妻理念不合離異；經營美髮生意的黃英美則遇人不淑，二度離婚，十四年前林永安常到黃英美的美髮店理髮，理出感情，決定彼此相伴相守。

林永安回憶，才剛認識一星期，英美初見臥床父親，竟毫不猶豫地為老父擦澡，細心照料，「手足都不願做的事，英美扛起重任直到父親過世。」原本兩人能相知相守已足夠，想不到英美罹癌，「欠她一個名分，還來得及給對方一個交代。」

北榮台東分院社工得知林永安的想法後，立即為兩人籌辦婚禮，還請來美妝師到安寧病房為兩人化妝，新娘禮服特意選了充滿喜氣的大紅色，昨天上午先完成戶政登記，下午在院長趙建剛證婚下，兩人大喊「我願意」，並為彼此戴上婚戒，林永安更強調願意扶持妻子到老、到最後一刻，不論生死都要陪她一生。

創世台東院昨天上午也有場溫馨家庭聚會，住民阿浩是家中老大，與四位手足情感深厚，原本打算高中畢業後從軍，舒緩父母的經濟壓力，未料十七歲的一場車禍，成為植物人，不過，阿浩一家人情感凝聚力強，時常到安養院探望，每年過年必定帶阿浩回家團圓。

為幫哥哥一圓軍職夢想的大妹陳祖寧，從軍時與來自屏東的陳祖臨相知相識，決定走進婚姻，「一定要讓哥哥知道。」陳祖臨、陳祖寧與父母、兄弟姊妹們昨天穿上排灣、魯凱族的傳統服飾，到創世台東院，只為與阿浩分享喜悅，還特地幫阿浩穿戴頭飾與傳統服裝，全家人圍繞著阿浩身旁大合照。

陳祖寧說，結婚是人生大事，哥哥絕對不能缺席，相信哥哥無法用言語表達，心中一定會開心的大妹要結婚了。

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