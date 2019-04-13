〈南部〉大鵬灣橫渡小琉球 重帆飆風斷桅

2019-04-13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）舉辦重型帆船邀請賽，昨天橫渡小琉球賽程先登場，因海上風勢強勁，竟有重帆航經小琉球海域時，金屬桅桿受不了風勢應聲而斷，「飆風飆到斷桅」堪稱歷年最刺激。

14艘帆船乘著六級風啟航

昨天早上大鵬灣出海口受風滿帆的十四艘帆船一字排開，乘著六級風啟航，屏東縣體育會帆船委員會總幹事楊瑞吉指出，連長達五十呎的中大型重帆都被狂風扯斷繩索，賽事中屢屢可見受風而傾斜逾四十五度的帆船，破浪前進，非常刺激。

往返最快為2小時40分

楊瑞吉說，昨天中午小琉球海面風勢逐漸轉強，選手卯起勁來追風，盼藉強風讓繞島時速達到最高，如同航海版的「重力彈弓效應」，沒想到有重帆桅桿無法負荷風力，應聲攔腰折斷，嚇壞船上所有人，所幸無人受傷，最後由救生艇拖帶回港，在風勢加乘下，昨天往返大鵬灣與小琉球成績最快為兩小時四十分，並締造所有參賽船於三個半小時內完賽的紀錄。

週日辦往返枋山海域賽程

鵬管處指出，重帆賽事不靠引擎動力，選手飆風前進，今年賽況十分激烈，週日還要擴大舉辦往返枋山海域的賽程，精采可期，開幕式請來台灣瑞士混血正妹Eileen大秀活力美，免費拍「比基尼婚妙」的活動已有近廿對佳偶報名，活動期間門票全免，還有免費的限量啤酒、重帆及遊湖船搭乘，歡迎民眾體驗。

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