〈台北都會〉北市愛心、敬老卡 議員批功能不實用

2019-04-13

〔記者邱灝唐／台北報導〕台北市政府為照顧身心障礙者和老人，分別推出愛心卡和敬老卡，但前者無法搭乘北捷，後者的優惠功能不實用，昨日引來眾多議員批評，要求市府徹底改善，讓民眾看得到也吃得到。

市府將評估愛心卡點數可搭北捷

對此，北市府秘書長張哲揚表示，會再評估愛心卡點數能搭乘北捷的提議；社會局長陳雪慧也說，會朝擴大敬老卡使用範圍的方向努力，評估納入敬老卡也能使用運動場館的建議。

北市府為照顧六十五歲以上老人和身心障礙者而發放敬老卡和愛心卡，去年也分別編列十一．五億和兩億為其充值，每張卡每個月有四八○點（元）能使用，供持卡人搭乘公車或補貼搭乘敬老愛心計程車等。

不過，議員汪志冰質詢指出，敬老卡的點數從二○一七年起能搭乘北捷，但愛心卡至今都不能使用，去年向市府反映，卻得到身障者可以改用復康巴士和低底盤公車的回應。

議員建議敬老卡將運動場館納入

議員徐巧芯、陳怡君則拿出數據，指出去年四十三萬張敬老卡，只有一萬四千張用完每月四八○點，近三成五的民眾僅用零到一百點，雖然市府不斷增加優惠，但都沒有評估實用性，例如從今年三月起加碼補助搭乘雙層觀光巴士，搭車還要爬到第二層，對長者來說相當不實用，不如將運動場館納入使用範圍，給予進館優惠；議員鍾佩玲則建議，可增加國道客運、衛生所和特約診所補助等優惠，增加使用率。

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