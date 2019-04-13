〈台北都會〉《北市空屋太多不蓋公宅?》林欽榮：非簡單數學邏輯 要掌握數量

2019-04-13

〔記者林家宇／台北報導〕台北市長柯文哲「空屋稅」救東區的想法引發不少疑慮，近日又在議會備詢時脫口說出「空屋多有何理由再蓋公宅」，遭外界質疑政策轉彎。前台北市副市長林欽榮昨受訪時表示，公宅不是簡單的數學邏輯，重點在於政府要能掌握可控制的公宅數量，才能提供好的流量，至於要解決東區商圈沒落，空屋稅也非真正解方，提醒市府要「用對藥方」。

林欽榮昨舉辦《再生與創新：台北都市發展議程》新書發表會，會後表示，政府需要有足夠的公宅存量，才能提供好的流量，如果只是簡單計算數量，當然會覺得何必再蓋，但公宅並非簡單的數學邏輯，而是政府應該跳下來，做成只租不售的公共住宅。

東區沒落 市府要用對藥方

林欽榮強調，年輕人住不起台北核心地區，要思考的是，如何讓他們有六至九年的時間累積財富，公共住宅永遠是政府的資產，亦是一種事業，能夠與救災、托嬰等服務結合，還能讓年輕的創意回到城市中心。但他認為，柯文哲的說法並不是指不續推公宅，而是要調節。

針對東區商圈沒落議題，林欽榮說，空屋稅固然可以考慮，「但不是這種解方」，要探討的是東區問題的核心，世界已經不是傳統街區零售的時代，沿街型的商店會慢慢調節，台灣未來的消費行為會聚集在「大眾運輸導向型發展」（ＴＯＤ）的範圍，強調要「用對藥方」，呼籲台北應儘速準備ＴＯＤ。

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