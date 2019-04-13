〈台北都會〉「洗資歷」互調副局長 議員批柯文哲荒謬

2019-04-13

〔記者楊心慧／台北報導〕本報日前獨家報導，台北市長柯文哲破壞文官體制，以「洗資歷」的方式，打算將文化局副局長李麗珠、觀傳局副局長陳譽馨不同專業的文官職位互調，台北市議員汪志冰昨在議會質詢時痛批，她擔任議員這麼久的時間，從沒聽過這種事，非常荒謬，質問人事處長程本清、秘書長張哲揚怎麼可以這樣？秘書長張哲揚雖坦承有一位副局長沒有銓敘部規定的職系，但據了解，該人事案預計兩週後生效。

柯市府為了該人事案通過，想出過水洗資歷的做法，汪志冰昨在議會質詢時痛批，柯文哲根本就是違法亂紀，結果人事處竟還幫忙想辦法，真的很誇張，人事處可以這樣作踐自己的專業嗎？秘書長應該也要制止柯文哲的行為吧！

張哲揚坦承，職位調動很正常，但這件事是其中一位副局長沒有銓敘部規定的職系，才會引起關注，未來將會更注意。

汪志冰認為此事相當荒謬，並要求未來柯市府不能再發生類似事件，但據記者了解，這次柯市府一定會通過人事案，預計兩週內讓兩位副局長調職上任。

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