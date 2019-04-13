〈台北都會〉柯文哲遶境秘書處59人次請假 議員轟「請假天堂」

2019-04-13

〔記者邱灝唐、蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲請假參加大甲媽祖遶境，讓北市議員怒批無心市政。議員汪志冰昨更抨擊秘書處是「請假天堂」，遶境八天共請假五十九人次陪柯遶境，請假人數更超過秘書處總人數三成，當場要求秘書長張哲揚檢討。

柯︰南部有親戚 同仁順便南下

對此，柯文哲回應，資深公務員一年的年休有卅幾天，北市府如此龐大的單位，五十九人次請假其實量（指請假人數）很少。媒體補充議員僅單指秘書處，柯則說「秘書處有多大你知道嗎？」並向媒體解釋這段期間有幾名同仁請年休，但量也不多，有些同仁因南部很多親戚朋友才順便南下，沒有刻意去參加遶境，自認請假人數不多。

市府︰以人次計 比例才較高

台北市政府發言人劉奕霆解釋，議員的資料是以人次計，所以比例上才會較高，但有些同仁其實僅請一、兩個小時不等，並非全天請假，而陪同市長隨行的同仁也僅有三至四位。

汪志冰昨日質詢張哲揚，柯文哲在參加遶境期間，從臉書和新聞報導都可看到隨行幕僚身影，調閱秘書處於柯參加遶境、本月八日到十六日期間的請假狀況，扣除病、喪假後，共有五十九人次、四十三人，以秘書處一四一人計算，超過三成的人請假，簡直是請假天堂，而市府顧問蔡壁如、周榆修、市府副發言人柯昱安、黃瀞瑩都請假兩天或兩天以上。

秘書長︰未來注意請休狀況

汪接著拿出其他局處的請假狀況，指出消防局在同樣的時段請假共十一人次，而員工數約兩千人的十二區公所，總計也才五十人次請假；汪怒轟，難道是秘書處離柯比較近，宛如「（上）書房行走」，休假就可不受管控嗎？她尊重每個人都有請假的權利，但這樣的休假狀況根本不合理，張哲揚不該因為柯的關係就放水，應依規定辦理。張也當場承諾，未來會注意請休的狀況。

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