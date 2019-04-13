〈台北都會〉「齊柏林飛坪」裝置藝術 淡水揭牌

2019-04-13

〔記者周湘芸／新北報導〕為活化戶外藝術空間，「齊柏林飛坪」裝置藝術昨天在淡水得忌利士洋行後棟倉庫後方揭牌，「齊柏林空間」並將於廿二日進駐，建構屬於淡水的藝文地景。另外，淡水市民聯合服務中心一樓大廳陳澄波畫作《淡水風景》３Ｄ立體輔具昨啟用，透過Beacon技術的影音導覽和３Ｄ立體浮雕輔具，讓視障者也能感受畫作。

齊柏林拍攝的紀錄片《看見台灣》創下台灣影史上紀錄片票房新高，披露廢水污染、森林濫墾及環境破壞的山河變遷。為紀念齊柏林精神，財團法人「看見．齊柏林基金會」與逢甲大學建築專業學院創新設計系合作，將「齊柏林飛坪」裝置藝術落腳淡水得忌利士洋行後棟倉庫後方。齊柏林飛坪以木構造拱頂為主視覺，透過行動裝置掃描，讓齊柏林影像作品躍然其中。

陳澄波畫作《淡水風景》３Ｄ立體輔具昨啟用，邀請淡江大學視障生及盲人重建院老師來體驗。淡水區公所表示，將展示在淡水市民聯合服務中心一樓大廳供民眾參觀。

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