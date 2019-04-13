〈台北都會〉新北8分局長交接 侯友宜勉與第一線同在

2019-04-13

〔記者陳薏云、吳正庭／綜合報導〕新北市共有八個警分局長昨天上午佈達交接，市長侯友宜表示，分局長應與第一線員警站在一起，一同捍衛治安。

昨天新調任的分局長包括三重分局長王文澤、板橋分局長林富助、新店分局長劉炯炫、淡水分局長陳良德、瑞芳分局長陳杏結、蘆洲分局長李忠萍、林口分局長陳保安、金山分局長陳永昌。

侯友宜特別點名金山分局長陳永昌，曾在新北市擔任副分局長、督察等職務，期許他擔任分局長後，更能發揮所長。

侯友宜也提到，有地方人士反映，分局長任期太短，如金山、瑞芳皆只任職約九個月就調動，他說，警察局調動作業不可能單一考慮，但也會建請延緩調動，讓分局長可以深耕地方。

侯友宜並提出「廣設監視器」想法，因為「警力有限、科技執法提升可以代替警力」，監視器設置應以「治安、交安」為考量，發揮犯罪預防最大效能。

金門縣警局長 張國雄上任

金門縣警局長昨天交接，原局長劉耀欽交棒給同學張國雄；負責監交的警政署警政委員徐緒昕表示，科技的便利帶來許多威脅和挑戰，如駭客攻擊、網路詐騙及散播不實消息等，要求各單位發現任何不確實的訊息都要積極迅速澄清。

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