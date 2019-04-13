〈台北都會〉封閉型社區道路 新北市府有條件協助養護

2019-04-13

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市有不少位於山坡地的封閉型社區，因屬於私人土地，過去政府不提供經費維護，若遭遇天災致道路或公共設施毀損，須由社區自行修繕，造成沉重負擔。市府訂定「新北市封閉型社區道路養護自治條例」，今年三月送市政會議通過，將送議會審議，未來社區提出申請，並取得全數所有權人同意，開放部分道路供公眾通行，市府可協助修復。

須同意開放部分供公眾通行

工務局指出，封閉型社區意指社區內的私設道路設有通行管制措施或保全崗哨，僅供該社區住戶使用，不開放外來車輛或人員進出。早期許多山坡地社區道路由開發者興建，並負擔養護責任，但後來建商倒閉，或把土地拿去抵稅等，導致產權未移轉到住戶手上，造成維修困難，且道路養護開銷龐大，導致路面損壞沒人管，引發安全疑慮。

新北市養護工程處道路養護一科科長游淳名表示，為解決封閉型社區道路修繕問題，市府訂定自治條例，未來只要社區提出申請，取得全數所有權人同意後，須撤除通行管制措施，開放部分社區道路供公眾通行，市府可協助修繕道路及附屬設施。

游淳名說明，已申請並和市府簽約的社區，不能再有阻礙通行的管制行為，違反規定且逾期未改善者，可依法開罰兩萬元以上、十萬元以下罰鍰。自治條例待議會審議通過後發布實施。

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