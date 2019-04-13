〈台北都會〉旅館違建成毒窟 侯友宜帶隊拆除

2019-04-13

〔記者何玉華、吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區板城路傑妮精品旅館無照營業、違建，又被多次查獲毒品，被市府列為治安污染源，市長侯友宜昨天率隊前往強制拆除，過程中，屋內一個大型水桶被破壞後，大量液體傾洩溢流，濃重的汽柴油味讓人驚愕，侯友宜緊急指示疏散人員、封鎖車道，調派水車預防，幸未釀成大禍。警方表示，今天將約談業者，釐清是否涉及公共安全刑責。業者晚間發出聲明表示，將循法律程序究責。

大桶柴油傾洩 人員急疏散

觀光旅遊局指出，傑妮旅館沒有取得登記證違法營業，從二○一三年起，依違反發展觀光條例共裁罰五次並勒令歇業，裁罰金額一四○萬元，但業者無視歇業處分，持續違法經營；觀旅局局長張其強表示，近三個月警方多次在旅館內查獲吸毒、集體毒趴，經板橋分局評估是治安污染源，提報公共安全聯合稽查小組實地會勘後，認定是違建，優先拆除。

被勒令歇業 又多次查獲毒品

侯友宜昨到場督導拆除，業者及員工代表共六人，在一旁高喊「官員作秀、勞工失業」；拆除過程中，四樓鐵皮包覆約三噸大的水桶被破壞時，大量黃色液體噴灑溢流，現場人員原本以為是污水，直到流到地面，散發出濃重的油味，才發現是柴油，侯友宜緊急指示疏散，消防局人車到場警戒。

根據警方說法，業者將屋頂出租設置基地台，為避免停電，設有發電機，柴油是用來發電；消防局官員表示，拆除大隊事前勘查，業者表示沒有鑰匙無法進入，因此不知道有大量油品在室內。

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