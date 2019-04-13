〈台北都會〉4年18億 新北、基隆改善高地社區供水

2019-04-13

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆和新北市二十年以上高地社區用水改善有解！自來水公司第一區管理處推動高地老舊社區加壓受水設施改善計畫，將分四年編列十八億元改善高地社區的加壓站、管線等設備，不過住戶也須負擔三成的經費，預估有二萬五千戶受惠，行政院今年核定公告後，明年開始受理、改善。

將改善老舊加壓站、管線

基隆和新北市汐止、深坑、石碇和淡水的山坡地有許多高地社區，超過二十年自來水加壓站或水管就逐漸老舊失修，致漏水嚴重，住戶用水量不足，民怨四起，不但浪費水資源，持續漏水可能造成地基掏空，有居住安全之虞。這些社區內的管線和設施，必須由社區維護管理，若管委會運作不正常或不願花錢維修，居民常受缺水之苦。

自來水公司第一區管理處處長董書炎表示，今年和基隆市政府合作改善基隆市漏水最嚴重的暖暖幸福華城管線設施，首期就減少七萬多度水量，省下七、八十萬元水費，重要的是地基不再掏空，民眾住得安心。

為突破高地社區改善供水沒錢、沒技術的問題，基隆市長林右昌、立委蔡適應和自來水公司第一區處協調，推動「高地社區（老舊）加壓受水設備改善計畫」，目前已獲經濟部支持，經水利署審查後就可報經濟部、行政院核定，總經費十八億元，分四年編列。

估2.5萬戶受惠 明年起受理

董書炎指出，基隆和新北市瑞芳、汐止、文山、深坑、石碇、淡水、金山、萬里等地區，二十年以上的社區住戶約二萬五千戶，計畫公告實施後，就可以申請改善受水設施，公部門負擔七成經費、社區用戶負擔三成。

操作維護費將隨水費收取

這些管線和加壓設施改善後可以交由水公司代管，以往交由水公司代管住戶必須繳交十年操作維護費，動輒上千萬元，水公司規劃操作維護費隨水費收取的辦法，用戶每度加收四．二元至四．九元，平均一戶一期約增加一四二元，代管期間加壓站電費、設備維修、汰舊換新全由台水公司負責，對改善高地供水是項突破。

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