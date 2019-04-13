〈北部〉《花蓮》台鐵站務員救援流浪犬 尋找認養人

2019-04-13

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮和仁車站旁上月突然出現一群毛小孩，八隻剛出生的小狗時常跟著狗媽媽「突擊」現蹤在站內及鐵軌上，嚇得站務員等人急忙上前抱離，還集資購買狗糧餵養，急尋「認養人」。花蓮愛狗人士許伊森得知後，協助在社群網站貼出「領養文」，站務員抱毛小孩過鐵軌的照片曝光後，網友直呼「是暖男！」

台鐵和仁車站站長周運龍說，車站旁上月誕生一窩小狗，黑、黃色各四隻，狗媽媽是經常徘徊在周邊的流浪犬，其實去年也曾出現一窩小狗，已由同仁相互帶回領養，未料上月又出現八隻幼犬，讓大家傷透腦筋。

他說，幾經考量後，幾名站務員等人先充當小狗奶爸，並尋求愛狗人士協助，讓毛小孩找到一個愛牠們的家，感謝許伊森協助在網路上貼出「領養文」，目前已陸續送養六隻幼犬；成犬則將尋求專業人士節育。

領養文貼出後，立刻吸引許多民眾表達認養意願，經第一階段篩選完，再請「準領養人」到車站近距離接觸這群毛小孩，並為獲選的幸運兒進行清潔、驅蟲；許伊森說，八隻小狗已有六隻送養，剩餘二隻還留在車站，等待有緣人帶牠們回家。

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