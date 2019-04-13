〈北部〉《宜蘭》實驗教育一條鞭 岳明國小擬增設國高中

2019-04-13

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小是公辦民營實驗教育學校，主打海洋教育，學校家長希望國小的特色，能夠延續到國高中一條鞭，校方正著手規劃，研擬向縣府提出提前換約申請，盼利用武荖坑風景區增設國、高中部；縣府教育處指出，待校方提出申請，會召集相關會議審議。

公辦民營 主打海洋教育

岳明國小於一九五九年設立，二○一六年由前羅東高商校長李金福所組團隊，向縣府簽約接手經營，成為宜蘭首間公立國小轉型公辦民營學校，主打海洋教育相關課程，包括帆船、浮淺、獨木舟、衝浪及海洋環境永續教育等。

盼結合利用武荖坑風景區

岳明國小與縣府所簽的合約為期六年，二○二二年到期；現階段全校有一百四十四名學生，七個班級，小一兩個班，小二到小六各一個班。明年四月，國小部將新設校舍，以每年增一班的方式逐年增班，預計增加至小一至小六都有兩個班的規模。

校長黃建榮說，岳明著重實驗教育精神，但孩子畢業後，國中沒有相同實驗教育課程銜接，只能回到體制內學校，回到升學老路線，家長期待增設國、高中部，學校正在規劃提前換約申請，並提出設校計畫，希望縣府能將綠博移回武荖坑舉辦，興建常設場館結合岳明國高中部，發展實驗教育。

宜縣府︰如獲申請 開會審議

縣府教育處指出，岳明國小是受宜蘭縣政府委託的公辦民營學校，不論是成立國中或高中部都屬縣立，需要經過縣府審議程序，目前還未收到學校換約申請，如接獲申請，因為涉及學校的重大變更，教育處會透過相關會議，充分討論與審議。

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