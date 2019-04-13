〈北部〉《花蓮》門諾基金會3復巴老舊待換 一年恐影響6千趟次

2019-04-13

〔記者王峻祺／花蓮報導〕門諾基金會復康巴士開辦迄今邁入第十五年，目前共計廿八輛車，搭載失能、獨居長者及身障者就醫，其中四輛車需要汰換，昨早雖獲贈一輛新「恩典號」，但僅能暫解燃眉之急，未來剩餘三輛巴士若因老舊停駛，估計每年將影響近六千趟次的載運量，但礙於政府委辦經費有限，急需各界協助。

服務逾千身障者 去年出車6萬趟次

花蓮縣身心障礙者共計二萬六千四百四十九人，占全花蓮人口比約八．○六％，因地形狹長加上醫療資源分配不足，導致身障者就醫困難，需長期仰賴復康、長照巴士接送，門諾基金會匯集政府委辦經費與社會大眾的捐款資源，現有廿八輛車服務一千二百多名身障者，去年度總出車約六萬趟次。

花蓮縣府︰協助尋求民間捐贈

縣府社會處表示，花蓮縣復康巴士由縣府委由門諾及一粒麥子等基金會經營，採用民間捐贈及自行採購並行，委辦經費每輛車每年七十五萬元，包括維修及車資，若有汰換等需求，也會協助尋求民間企業支援及捐贈；縣府另補助身障者搭乘，低收入戶全免。

門諾基金會董事長陳永興說，偏鄉長照需求只會愈來愈多，十五年來門諾努力提供服務，照顧上千名弱勢朋友的需求，但經盤點，今年在獲贈「恩典號」後，還有三輛復康巴士需要汰換，其中二輛更已服役將屆十年，若同時停駛，每年恐影響後續近六千趟次的載運。

昨獲贈恩典號傳愛 仍需各界援助

三信文教基金會董事長王陸谷及胞姊王姿誼得知門諾困境後，昨自台中到花蓮捐贈一輛復康巴士，並取名為「恩典號」。王姿誼說，門諾長期關懷弱勢，令人感動，「恩典號」未來將奔馳花蓮南北，服務有需求的人，讓助人的愛傳承下去，也同時見證「神的恩典」。

門諾基金會表示，復康及長照巴士依安全性考量，建議屆齡年限約八年，門諾在車輛滿六年時，就會開始對外募款，期許能趕在屆齡時汰換舊車，「恩典號」啟用後已汰換一輛舊車，由於每輛車每月出勤約一百六十至兩百趟次，需要汰換的三輛車若同時停駛，每月約影響五百趟次、年影響六千趟次，礙於委辦經費有限，急需各界援助。

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