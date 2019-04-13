〈北部〉今年花2.3億元 竹市路平下週起跑

2019-04-13

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府今年度編列二．三億元持續推動路平計畫，下週起將進行第一階段，預計改善十八條主要道路，將採夜間路面刨鋪方式，減少對交通造成的影響。

市府工務處表示，路平計畫推動四年來採「評分及格最低標」方式招標，提升施工品質，並要求管線單位辦理人（孔）蓋調降作業、要求建案實施聯合施工，已具成效。

今年第一階段路平計畫施工路段，包括東區中央路、明湖路、金山街、仰德路等八條；北區竹光路、經國路二段等；香山區瑞光街、香北一路、莊敬街和東香路一段等八條，共十八條主要道路。

工務處表示，在預定改善路段沿線上，管線單位若有計畫型管線汰換、新建房屋有民生管線挖掘需求，須事先申請許可並在道路鋪設前挖埋完成，避免鋪好又挖。

工務處表示，過去道路養護經費僅八千三百萬元，但市府連續四年提高到二．三億元，且採夜間施工方式，為避免人孔蓋造成道路凹凸不平，刨鋪改善後的路面，除汙水人孔蓋及救災用消防栓，其餘人孔蓋都埋入地下，道路平順已普獲市民認同。

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