〈北部〉村里鄰長文康活動涉貪 苗縣公所將設「法」規範

2019-04-13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕各鄉鎮市公所為慰勞村里鄰長辛勞，都會安排年度文康活動，但村里鄰長不一定有空參加，往往派代理人出席，但經費是公費，苗栗市就有里長、里幹事及公所承辦人員因此被依貪污罪法辦；目前苗栗縣僅有頭份、獅潭二市鎮對此定有規範，縣府政風處要求各公所全面訂定，讓公所、村里鄰長有規可循，避免觸法。

非本人出席 里長到承辦人都觸法

苗栗市曾有里長協辦年度鄰長文康活動，但參加人數太少，遂請五名鄰長夫妻檔一起去，都以公費支付，結果這名里長於七年前被依貪污罪嫌送辦，被判一年二個月，緩刑兩年；連當時的里幹事、公所承辦人員都遭殃。

目前僅頭份鎮、獅潭鄉訂有規範

縣府政風處表示，各縣市大多數鄉鎮市公所對此，未有明確規範，此種涉貪案例屢見不鮮，高雄市也於兩年前發生四名鄰里長被法辦事件；縣內目前僅有頭份、獅潭二市鎮對此訂有規範，已要求各公所全面訂定。

擬可指定代理人 限配偶或一等親

苗栗市公所政風室主任甘國賢表示，已與公所民政課討論相關規範內容，初步擬定適用對象為里、鄰長本人，若里、鄰長本人不克出席，可指定代理人出席，代理人以里鄰長配偶或一等親的親屬為限；預計定期會提案修正。

獅潭鄉公所的村鄰長文康活動處理要點，適用對象除鄰里長本人，代理人為本人之父母、配偶、子女、媳婦、孫子女（含孫媳婦）。頭份市以現任里鄰長參加為原則；如里鄰長本人不克親自參加時，可由里鄰長之眷屬或其他家屬代理，或得推派平常於里鄰內有實際協助參與為民服務工作者。

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