〈北部〉竹東動漫園區轉型 拚原民產業展銷中心

2019-04-13

〔記者廖雪茹／竹東報導〕新竹縣政府推動「一線九驛︱台灣漫畫夢工場 」 計畫，竹東動漫園區卻開幕不到三年就撤館，至今已閒置半年，地方憂心淪為蚊子館；縣府昨天與原民會現勘，未來期待轉型成為原住民產業展銷中心，重新活化。

縣府公所合作 邀原民會現勘

縣府原民處長雲天寶表示，尖石鄉和五峰鄉擁有豐富的原住民傳統文化和自然資源，竹東鎮在地理位置上是兩原鄉的門戶，因此爭取竹東動漫園區舊址作為原鄉產業展銷窗口，提供原民就業機會。

縣府跨局處與公所攜手合作，昨天邀請原民會經濟發展處副處長蔡妙凌等人現勘竹東動漫園區。

雲天寶表示，希望未來展銷中心除提供農特產品及手作創意商品展售、導覽解說及文化展演，也可建置VR虛擬實境設施，將原鄉的青山綠水、巨木、溫泉、有機農業及傳統祭典等，透過宛如身歷其境的驚喜感受，吸引遊客上山，運用科技凸顯原鄉魅力。

原民會：最高補助五千萬元

原民會經發處科長劉倩如說，根據原住民族產業創新價值計畫，地方政府提出的先期規劃如獲核定，三年最高可獲五千萬元補助充實軟硬體，原民會也會派顧問團輔導，以期三年後可自主營運。

蔡妙凌表示，竹東動漫舊址整體環境不錯，未來發展深具亮點，請縣府儘快提出先期規劃。

位於竹東火車站西側的竹東動漫園區，原為台鐵倉庫，斥資三千六百八十萬元整建後委外經營，二○一五年底開幕。因長期虧損，去年十一月提前解約，預計四月底前完成點交作業。

竹縣首座 共融遊戲場將啟用

此外，新竹縣新豐鄉公所向中央爭取補助，在埔和村集會所旁設置縣內首座歐規器材的共融遊戲場，包括可同時讓大人、小孩使用的旋轉盤、供肢障者躺臥使用的鳥槽式盪鞦韆與幼童喜愛的玩沙池、土丘式磨石子溜滑梯及綠茵草皮和體健器材，經認證符合環保及安全性，將在近日完成初驗後啟用。

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