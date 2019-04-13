〈北部〉增232車位 平鎮文化公園停車場動土

2019-04-13

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區復旦里、復興里地狹人稠，停車一位難求，市府交通局評估需求後，選在鄰近兩里的文化公園，新建地下三層公共停車場，地面復舊後將保留公園，總經費二．九五億元，可提供二三二個停車位，有助紓解當地交通，昨天舉行動土儀式，預計明年底完工。

平鎮區文化街上的路邊停車格有卅六個，復興街僅有廿三個，交通局經過多次會勘，評估當地確有闢建停車場的需求，原訂於去年底開工，卻因工程規模小、廠商認為無利可圖等因素六度流標，直到上個月才順利標出。

市長鄭文燦表示，文化公園停車場屬社區型停車場，將結合智慧尋車、車牌辨識、電子票證等，另提供前卅分鐘免費、鄰近三○○公尺居民月租八折等優惠，地上的管理中心會有咖啡廳、便利商店進駐，廿四小時燈火通明，市府同時進行公園設施更新，將電箱及電纜地下化，也會重新規劃整體景觀，包括大面積的廣場、草地、籃球場、地景式遊戲場，以滿足地方需求。

鄭文燦表示，平鎮區人口成長迅速、已達廿三萬人，為滿足市民停車需求，另闢建一八九五乙未保台紀念公園地下停車場、新富市場綜合大樓地下停車場，目前皆已開工，均由交通局與平鎮區公所研議以ＢＯＴ方式招商營運。

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